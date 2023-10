Katholische Weltsynode geht zu Ende

Mit einem großen Gottesdienst im Petersdom in Rom geht am Sonntag nach dreieinhalb Wochen die Weltsynode der katholischen Kirche zu Ende. Die Messe wird von Papst Franziskus geleitet. Die Beratungen gingen am Samstagabend ohne konkrete Reformforderungen zu Ende. Die Teilnehmer verabschiedeten eine Abschlusserklärung, die in strittigen Punkten eher vage blieb. Nächstes Jahr gibt es im Oktober wieder ein solches Treffen.