Auto überschlug sich auf Loferer Straße: Drei Verletzte befreiten sich selbst

Waidring – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend auf der Loferer Straße (B 178) im Gemeindegebiet von Waidring. Gegen 20 Uhr war ein 26-jähriger Autolenker mit zwei weiteren Insassen von Lofer in Richtung Waidring unterwegs, als er auf einem kurvigen Abschnitt von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte der Pkw gegen einen Steinblock, wodurch sich das Fahrzeug überschlug und am Waldrand auf dem Dach liegen blieb.