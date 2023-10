Hitler-Parolen bei Massenschlägerei in Telfs: Fünf Personen verletzt

Telfs – Zu einer heftigen Schlägerei zwischen zwei Gruppen kam es am Samstag gegen 21 Uhr im Sportzentrum Telfs. Dabei wurden laut Polizei insgesamt fünf Personen unbestimmten Grades verletzt. Drei davon erlitten so schwere Verletzungen, dass sie in die Innsbrucker Klinik gebracht werden mussten. Alle beteiligten Personen haben die österreichische Staatsbürgerschaft.