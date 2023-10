Frau und Kleinkind bei Schwaz aus dem Inn gezogen: Hergang weiter unklar

Am Sonntag hieß es, dass vorerst keine unmittelbare Lebensgefahr mehr bestehe. Die beiden waren am Samstag in der Mittagszeit von Rettungstauchern der Feuerwehr Schwaz aus dem Inn gezogen worden. Sie waren bei einer Brücke aus bisher unbekannter Ursache in den Fluss geraten. Mutter und Sohn waren nicht mehr ansprechbar und mussten reanimiert werden. Laut Exekutive hatten sie sich nur wenige Minuten lang im Wasser befunden.