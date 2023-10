Mure verlegte bei Gries Brennerautobahn: Auto erfasst, Umleitungen eingerichtet

In Fahrtrichtung Norden wird der Verkehr derzeit über die Bundesstraße umgeleitet. Lkw werden in Italien angehalten. Ein Auto wurde von der Mure erfasst.

Gries am Brenner – Aufgrund starker Regenfälle kam es in der Nacht auf Dienstag in Gries zu einem Murenabgang. Dabei wurde gegen 2.40 Uhr die A13 Brennerautobahn getroffen und in beiden Richtungen verlegt.