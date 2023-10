Tirols Rodel-Legende Walch verstorben

Innsbruck – Tirols Sport-Szene trauert um einen ihrer erfolgreichsten Rodler. Der dreifache Weltmeister und Olympia-Zweite Ewald Walch verstarb am Freitag im Alter von 83 Jahren. Gemeinsam mit Manfred Schmid zählte Walch in den 1960er- und 1970er-Jahren zu den erfolgreichsten Zweisitzern der Welt. Mit Schmid rodelte er 1968 in Grenoble (FRA) zu Olympia-Silber, vier Jahre später gab es den siebenten Rang. 1969 und 1970 gewann das Duo in Königssee jeweils WM-Gold, davor triumphierte Walch 1960 mit Reinhold Frosch in Garmisch-Partenkirchen. 1971 gab es zudem noch WM-Silber in Olang.