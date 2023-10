Windböen, Hochwasser und Überschwemmungen: England und Frankreich rüsten sich für „Ciarán“

In Frankreich wurde die zweithöchste Wetterwarnstufe ausgerufen – Sturmtief „Ciarán“ wird in den kommenden Tagen nach Irland auch die englische und französische Küste erreichen. Starker Wind, viel Regen und Überschwemmungen sind zu erwarten.

London, Paris – Das aufziehende Sturmtief „Ciarán“ hat in der Nacht zum Dienstag für heftigen Regen in Nordirland und Irland gesorgt. Auch Frankreich rüstet sich für den Sturm, der den Nordwesten des Landes ab Mittwochabend treffen soll. An der französischen Atlantikküste und am Ärmelkanal werden Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 170 Kilometern pro Stunde erwartet, wie der Wetterdienst Météo France am Dienstag mitteilte.