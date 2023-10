Mit Küchenmesser getötet: Verdächtiger im Mordfall Fieberbrunn schweigt

Fieberbrunn –Ein 45-jähriger Mann sitzt am späten Montagnachmittag in seiner Wohnung in Fieberbrunn, auch seine Eltern sind dort, als die Polizei eintrifft. Am Boden liegt ein weiterer Mann, leblos, mit Stichverletzungen im Hals. Der 45-jährige Tatverdächtige, der noch unter Einfluss von Drogen und/oder Alkohol steht, wird von den Beamten festgenommen – bislang schweigt er zu der tödlichen Messerattacke.