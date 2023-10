Gemeinderäte stimmten ab: Knappe Entscheidung zu Winterbetrieb am Venet

Eine Stimme entschied im Landecker Gemeinderat darüber, ob der Skiberg heuer in den Winter startet.

Landeck – Kann man in diesem Winter am Venet Ski fahren? Die Entscheidung dafür fiel im Landecker Gemeinderat Dienstagabend knapp aus. Zehn Gemeinderäte stimmten für eine Subvention in Höhe von 450.000 Euro, mit der eine reduzierte Winteröffnung (ohne Venetbahn) sichergestellt werden kann, neun waren dagegen.