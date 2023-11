Zum Weltvegantag: Kleinkinder brauchen mehr als vegane Kost

Viersen, Bonn – Immer mehr Menschen entschließen sich für eine vegane Ernährung, in Deutschland leben inzwischen knapp zehn Prozent der Erwachsenen vegetarisch – ohne Fleisch und Fleischprodukte – oder vegan, also ohne jegliche tierische Produkte wie Milch oder Eier. Vor dem Weltvegantag am 1. November warnten allerdings deutsche Jugendmediziner vor einer veganen Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern. Während eine fleischlose Ernährung im Jugendalter unter bestimmten Voraussetzungen als gut machbar gelte, reagiere der kindliche Organismus höchst empfindlich auf Nährstoffmangel, wie der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Nordrheinwestfalen (BVKJ) warnte. Für ein gutes Körperwachstum und eine gesunde Entwicklung aller Organe, besonders des Gehirns, brauche es viele Stoffe in ausreichender Menge. Bei veganer Ernährung sei die Versorgung mit Eiweiß, bestimmten Fettsäuren, Vitaminen oder etwa Spurenelementen aber als kritisch zu bewerten.