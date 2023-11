Zwei Frauen bei Auffahrunfall auf der Fernpassstraße verletzt

Reutte – Zwei Frauen sind am Mittwoch um die Mittagszeit bei einem Auffahrunfall auf der Fernpassstraße in Reutte verletzt worden. Sie waren im Wagen einer 55-Jährigen mitgefahren, der auf das Ende einer Kolonne auffuhr.

Zu dem Vorfall kam es gegen 12.30 Uhr in Fahrtrichtung Deutschland. Ein 76-Jähriger bremste, um nach links in einen Parkplatz einzubiegen. Eine dahinter kommende 67-jährige Lenkerin hielt ebenfalls an. Die danach kommende 55-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte auf den vor ihr stehenden Wagen der 67-Jährigen. Dabei wurden ihre zwei Mitfahrerinnen leicht verletzt. Sie wurden nach medizinischer Erstversorgung ins Krankenhaus nach Reutte gebracht. Alle beteiligten Autos wurden schwer beschädigt. (TT.com)