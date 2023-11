Köll zu TVB-Wahl: „Ich schließe aus, dass ich in Gruppe 1 antrete“

Lienz – Am 19. Dezember wählt der Tourismusverband (TVB) Osttirol neu. Fragt man Obmann Franz Theurl oder Heinz Schultz, Theurls Gegenspieler bei der letzten Wahl, so scheint alles eitel Wonne zu sein. Es ist sogar von einer Einheitsliste die Rede.

Dennoch verspricht die personelle Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand einiges an Spannung. Da ist zum Beispiel die Frage, ob Andreas Köll im TVB weiter mitmischen will. 2019 wurde er stellvertretender Aufsichtsrats-Vorsitzender.

Seit Köll nicht mehr Bürgermeister von Matrei und Obmann des Spitalsverbandes ist, verschwand er aus der Öffentlichkeit. Aber sein Antreten bei der TVB-Wahl ist dennoch nicht unmöglich. Er habe darüber noch nicht wirklich nachgedacht, sagt Köll. Nur eines ist für ihn fix: „Ich schließe aus, dass ich in Stimmgruppe 1 antrete.“

In der „Einser“ finden sich große Firmen wie Banken und Lifte. Köll ist Geschäftsführer der Bergbahnen Matrei, geht aber 2025 in Pension. Deshalb habe seine Kandidatur in Gruppe 1 keinen Sinn, begründet er. Alles andere lässt er offen.