Lärmschutz für Zirler Weiler Eigenhofen und Dirschenbach wird präsentiert

Zirl – Seit über 20 Jahren bemühen sich die rund 240 EinwohnerInnen der dezentral gelegenen, vom Verkehrslärm aber besonders betroffenen Zirler Weiler Eigenhofen und Dirschenbach intensiv um Lärmschutzmaßnahmen und eine Verkehrsberuhigung. Das Engagement wurde und wird von einer Agenda-21-Bürgerbeteiligungsgruppe getragen – offenbar mit Erfolg: Was in Sachen Lärmschutz erreicht werden konnte und welche konkreten Maßnahmen nun geplant sind, ist am heutigen Donnerstag um 19 Uhr bei einem Infoabend in der Sport- und Kulturarena Eigenhofen zu erfahren.