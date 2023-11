Spielfilm „Europa“: Im Deckmantel europäischer Werte

Innsbruck – Der europäische Kolonialismus ist keine Sache von gestern, sondern er blüht und gedeiht auf dem eigenen Kontinent. Sudabeh Mortezais neuer Spielfilm „Europa“ ist ein kritischer Blick in die Auswüchse des Kapitalismus.

„Die Bienen sind ihm heilig“, sagt die Tochter (Steljona Kadillari) über ihren Vater Jetnor (Jetnor Gorezi). Eine deutsche Managerin, herrlich gefühllos gespielt von Lilith Stangenberg, ist nach Albanien gekommen, um Land zu kaufen. Die Firma, bei der sie arbeitet, will expandieren. Um Gutes zu tun, um „seiner Tochter ein besseres Leben zu ermöglichen“, sagt sie zu Jetnor. Natürlich schert sich die Firma keinen Deut um die Leute. Was Europa, so heißt das Unternehmen, braucht, ist das Land. Die Bauern müssen weg.