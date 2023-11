Landwirtin (70) stürzte aus Luke im Heuboden in den Stall: Verletzt im Spital

Ried im Oberinntal – Am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr kam es im Kaunertal in einem Stadel zu einem schweren Arbeitsunfall. Eine 70-jährige Einheimische stürzte drei Meter tief durch eine Luke im Heuboden in den darunter befindlichen Stall. Mit Verletzungen unbestimmten Grades blieb sie am sogenannten „Futtertisch" liegen.