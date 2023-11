„weerBERGauf“: Benefizbewerb für Skitourengeher

Weerberg – Der Tourismusverband Silberregion Karwendel veranstaltet am Freitag, den 19. Jänner 2024, erstmals eine Benefizveranstaltung für Skitourengeher. Profiskibergsteiger können sich bei „weerBERGauf“ mit leidenschaftlichen Amateuren messen. Denn das Nationalteam der Skibergsteiger aus Deutschland sowie der Landeskader aus Bayern trainieren am Weerberg.

Von Weerberg Dorf geht es bei einem anspruchsvollen Aufstieg über 600 Höhenmeter hoch hinauf bis zur Bergstation Hüttegg. Von dort wird bis zur Talstation und zum Gasthaus Hüttegg 250 Höhenmeter abgefahren. „weerBERGauf“ ist nicht nur ein herausforderndes Sportevent, sondern auch eine wohltätige Veranstaltung zugunsten der Kinderhilfe im Bezirk Schwaz, wie der TVB in seiner Aussendung mitteilt. Die Gemeinschaftsinitiative setzt sich für das Wohl der Kinder ein. Die Veranstaltung dient gleichzeitig als Auftakt zur Tiroler Schneegaudi. Bei der Talstation am Hüttegglift werden alternative Wintersportarten in den Fokus gestellt.