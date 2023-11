Klavier mit Geschichte beflügelt St. Anton

St. Anton – Was verbindet einen der berühmtesten Pianisten des 20. Jahrhunderts mit dem Wintersportort St. Anton am Arlberg? Unter anderem ein Steinway-Flügel.

Am 18. Juli 1974 erwarb Anda den „Steinway B-Flügel 211“ mit der Nummer 399255, Baujahr 1968, zum Preis von 15.500 D-Mark und schenkte diesen der Gemeinde. Dort wurde er bereits zur Eröffnung des Arlbergsaals gespielt.

Nach einer ersten „Überholung“ 1991 brachte man den Flügel 2021/2022 wieder in Hochform – finanziert wurde das von Géza Andas Sohn Gratian, der auch nach dem Tod seines Vaters 1976 mit St. Anton verbunden blieb. Das 350 Kilo schwere Stück wurde in Hamburg durchgecheckt und soll am 11. November wieder „in alter akustischer Strahlkraft erklingen“, wie es heißt.