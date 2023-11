Täler im Planungsverband 31 rüsten bei Internet-Anschlüssen nach

Im Brixental ist die „Backbone“ bereits seit zwei Jahren in Betrieb, Haushalte in Kirchberg, Brixen und Hopfgarten sind mit Glasfaser angebunden. Als letztes Teilstück wird nun die Versorgungsleitung von Hopfgarten in die Wildschönau fertiggestellt. Die Investitionskosten sollen sich langfristig durch Einnahmen von Providern amortisieren, sagt Verbandsobmann und Bürgermeister von Wildschönau, Hannes Eder.