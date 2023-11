Signa-Absturz: Mund zu, Augen zu, Ohren zu

Seit dem Start von René Benkos Immobiliengruppe – früher Immofina, später Signa – verging kaum ein Jahr, in dem der Tiroler nicht mindestens einen spektakulären Immobilien-Deal vermeldete. Turbo-Expansion von Innsbruck bis New York, von Wien über Berlin bis in die Steueroase Luxemburg. Dass der steile Aufstieg vom Dachausbau-Unternehmer zum milliardenschweren Immo-Konzernlenker von allerlei Skepsis begleitet war, kam nicht von ungefähr. Die ehemalige Schweizer Falcon Bank, die in den Geldwäsche-Skandal rund um den malaysischen Staatsfonds 1MDB verwickelt war und hinter der hinter der Staatsfonds von Abu Dhabi stand, zählte früher ebenso zu den Partnern der Signa wie Rohstoff-Händler Beny Steinmetz, der heuer in Genf wegen Korruption rund um Abbaurechte in Guinea zu drei Jahren Gefängnis verurteilt wurde (18 Monate unbedingt). Und auch die Nähe zur heimischen Politik war nicht jedem geheuer.