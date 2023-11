Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag in St. Johann in Tirol. Ein 56-jähriger Fußgänger überquerte gegen 17.45 Uhr die Kössener Straße, als er von einem Auto erfasst wurde. Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert. (TT.com)