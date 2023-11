Salzburg nach 2:0-Erfolg bei WSG vorerst an Ligaspitze

Innsbruck – Red Bull Salzburg hat zumindest für eine Nacht wieder die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen und damit den Druck auf Sturm Graz erhöht. Die Bullen gewannen am Samstag in der 13. Runde beim Vorletzten WSG Tirol mühevoll mit 2:0 (1:0). Zum Matchwinner avancierte Karim Konate mit einem Doppelpack (27., 94.). Sturm Graz kann am Sonntag mit einem Erfolg beim LASK wieder an die Spitze springen.