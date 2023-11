Tiroler Harfenistin bringt „Harfenbiennale“ erneut nach Innsbruck

„Die Bedeutung der Harfe im keltischen Kulturraum ist nach wie vor von großer Relevanz, selbst in einer Zeit, in der sie im Logo einer weltweit bekannten Billigfluglinie und Biermarke sowie auf Euromünzen zu finden ist“, sagt Margret Köll. Innerhalb der Harfenbiennale Innsbruck fungiert das Saiteninstrument als eine Art Zeitmaschine, die zu einem lebendigen Diskurs zwischen früher, Volks- und Neuer Musik animieren möchte.

Acht Konzerte an vier Tagen, Musikerinnen und Musiker aus ganz Europa, österreichische Erstaufführungen sowie eine Uraufführung und vor allem auch Tiroler Nachwuchs – so lässt sich der musikalische Teil des Festivals zusammenfassen.

„Dabei wird die Harfe in den Kontext anderer Instrumente, wie zum Beispiel dem Lyrichord oder der Fiedel, gestellt“, erzählt die gebürtige Haimingerin Margret Koell. „Die Harfe war seit jeher das Instrument par excellence in den keltischen Regionen und knüpft somit an die einzigartige Harfentradition Tirols an, die von Kaiser Maximilians Zeit bis zur Gegenwart, von der gotischen Harfe der Minnesänger über die Renaissance- und Barockharfe bis zur heute noch gespielten Tiroler Volksharfe reicht.“