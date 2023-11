Nein zu AKW Zwentendorf vor 45 Jahren: Wendewerk in Österreichs Energiepolitik

Vor 45 Jahren wurde über die Betriebnahme des AKW Zwentendorf abgestimmt. Auf Bruno Kreiskys Niederlage folgte ein Wahl-Triumph.

Wien – Lang ist’s her. Heute vor 45 Jahren wurde darüber abgestimmt, ob das AKW Zwentendorf in Betrieb gehen soll. Wegen dieses Jahrestages – am 5. November – gibt es auch ein Album, auf dem sich Künstlerinnen und Künstler mit zwölf Liedern diesem zeitgeschichtsträchtigen Ort in Niederösterreich widmen. Das Gebäude, das viele noch immer emotional berührt, liegt für den ursprünglich gedachten Zweck brach. Es ist aber vielbesucht. 15.000 Leute begutachten es jährlich. Es gibt dort auch Konzerte, Filme wurde gedreht. Und die 1000 Räume werden als Trainingszentrum für Atomkraftwerksmitarbeiterinnen und -mitarbeiter genutzt.

Das einzige Atomkraftwerk der Welt, das fertig gestellt, aber nicht betrieben wurde, steht für eine Wende in der österreichischen Energiepolitik. Innenpolitisch hat es bewegt. Es ist zur größten Investitionsruine der Republik geworden. Eine Anti-Atom- und Umweltschutzbewegung formierte sich. Mit der Besetzung der Hainburger Au im Dezember 1984 gilt die Causa Zwentendorf als Geburtsstunde der Grünen in Österreich. Bildlich dafür war das damalige runde, gelbe Pickerl: „Atomkraft? Nein danke.“

Am 11. November 1969 war der Bau von der Alleinregierung des ÖVP-Kanzlers Josef Klaus genehmigt worden. Das Werk sollte 5,2 Milliarden Schilling kosten. Im April 1972 wurde unter der SPÖ-Alleinregierung, geführt von Bruno Kreisky, begonnen. Als Generalunternehmer war Siemens beauftragt. Auf Drängen der Bundesländer war die Errichtung des Kraftwerks von der Kreisky-Regierung am 22. März 1971 fixiert worden.

Eine Volksabstimmung dazu stand an – am 5. November 1978. Es war die erste bundesweite in der Zweiten Republik. Die Frage, die mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten war: „Soll der Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 7. Juli 1978 über die friedliche Nutzung der Kernenergie in Österreich (Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes Zwentendorf) Gesetzeskraft erlangen?“ Das Resultat war nicht im Sinne des roten Regierungschefs.

50,47 Prozent sagten „Nein“

50,47 Prozent derer, die sich äußerten (Beteiligung: 64,1 Prozent) sagten „Nein“. Im Burgenland, in Kärnten, in Niederösterreich, der Steiermark und in Wien hatte „Ja“ die Mehrheit. Am höchsten war die Zustimmung im Burgenland mit 59,8 Prozent. In Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg wurde mehrheitlich mit „Nein“ gestimmt. 65,8 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler taten das.

In Vorarlberg war die Ablehnung mit 84,4 Prozent am höchsten – bedingt durch den Widerstand gegen das geplante grenznahe Kernkraftwerk Rüthi in der Schweiz. Ob dessen hatte auch die Landes-SPÖ, im Gegensatz zur Bundespartei, wider das AKW Zwentendorf aufgerufen.

Auf das Ergebnis der Volksabstimmung zum Kernkraftwerk an der Donau folgten heftige Debatten. Kreisky hatte angekündigt, im Falle eines Mehrheitsvotums gegen das AKW zurückzutreten. Die ÖVP unter Obmann Josef Taus sah die Chance, den beliebten roten Kanzler zu schwächen, bestenfalls zum Abgang zu bewegen. Das war nicht der Fall. Kreisky blieb. Und seine SPÖ triumphierte bei der Bundeswahl im Jahr 1979. Sie wurde stärkste Truppe – mit 51 Prozent Zuspruch. Sie hielt die absolute Mehrheit, gewann Mandate dazu. Bis heute der höchste Stimmenanteil einer Partei bei einer Nationalratswahl. Taus’ ÖVP wurde Zweitstärkste.

