Reimmichl Kalender widmet sich „Hoangarten“

Innsbruck – Der beliebte Reimmichl Volkskalender begleitet die Leserinnen und Leser seit mehr als 100 Jahren durch das Jahr. 2024 steht das gesellige Miteinander-Plaudern im Mittelpunkt. Im Tiroler Dialekt gibt es viele unterschiedliche Bezeichnungen dafür: Je nach Region wird es unter anderem „Hoangarten“, „Huangaten“ oder „Hoagaschtn“ genannt. Letztlich gibt es in allen Sprachen und Kulturen einen Begriff für den angeregten Gedankenaustausch: In Berlin sagt man etwa „Quatschen“, die Schwaben bezeichnen es als „Schwätzen“.

Im Reimmichl Kalender 2024, redigiert von Birgitt Drewes, haben sich 30 AutorInnen die Frage gestellt, wie das Miteinander-Reden heute gelebt wird. Und ob wir in der Lage sind, einander richtig zuzuhören.

Die Osttirolerin Margaretha Maleh ist für die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ weltweit als Psychotherapeutin im Einsatz. Im Gespräch mit Birgitt Drewes erzählt sie, wie wichtig das Reden gerade in Krisengebieten ist. Oft müssen sich Menschen die Belastungen sprichwörtlich „von der Seele reden“, um wieder „arbeits- und liebesfähig zu werden“. Maleh war von 2015 bis 2021 Präsidentin von „Ärzte ohne Grenzen“ Österreich.

1920 brachte der Schriftsteller Sebastian Rieger den „Tiroler Kalender“ zum ersten Mal heraus. Schon 1925 nahm der erfolgreiche Kalender den Namen seines Herausgebers an: „Reimmichls Volkskalender“. So heißt er bis heute, seit damals zieren auch die drei Sternsingerbuben des Haller Bildhauers Josef Bachlechner seinen Umschlag. Der Priester und Schriftsteller Sebastian Rieger (1867–1953) war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein äußerst populärer Journalist und Volksschriftsteller. Seine Bücher, die er unter dem Pseudonym Reimmichl veröffentlichte, erreichten Millionenauflagen. Sein Gedicht „Tirol isch lei oans“ wurde – vertont von Vinzenz Goller – zur heimlichen Hymne Tirols.