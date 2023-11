Viel oder wenig heizen? Womit man laut aktuellen Wetter-Modellen rechnen kann

Bis zu einem halben Meter Neuschnee hat es in den letzten Tagen teils in Tirols Bergen gemacht – die Skifahrer freut’s. Am Samstag ging das große Snowpark Opening am Stubaier Gletscher bei Wind und Schnee über die Bühne (Bild). Nach Föhn wird die Wetterlage ab Montag wie berichtet wieder etwas stabiler.

© Stubaier Gletscher