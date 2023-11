Eine syrische Familie hält zusammen: „Jetzt geht die Geschichte weiter“

Innsbruck – Das Lokal in Innsbruck soll so aussehen, wie es seiner Mutter gefallen hätte: „Wir brauchen noch Pflanzen, sie liebte das.“ Und auf der Speisekarte steht Gegrilltes, wie es sein Vater so gerne zubereitet hat. Der junge Syrer Majdy Lababidi hält seine Eltern in Ehren – über deren Tod hinaus. Sie hatten ein Restaurant – in Idlib in Syrien. Dann mussten sie wie Millionen andere fliehen und siedelten sich in der Südtürkei in der Großstadt Antakya an.