TI nach 3:0 an der Spitze, Hypo erkämpfte 3:2-Sieg

Innsbruck – Starker Auftritt von TI-Schuh-Staudinger-volley in der Austrian Volleyball League der Frauen: Die Innsbruckerinnen feierten gestern ein souveränes 3:0 (21, 21, 14) gegen die Wildcats aus Klagenfurt und fügten dem AVL-Spitzenreiter damit die erste Niederlage zu. Damit überholten die TI-Damen auch die Kärntnerinnen und stehen nun auf Rang eins. Nun wartet ein Mammutprogramm: Am Mittwoch geht es im CEV Challenge Cup nach Linz, am Samstag gastiert Hartberg in Innsbruck, tags darauf geht es nach Wien zum Cup zu Sokol/Post. „Das Team hat in allen Bereichen überzeugt. Sie haben mit einer Riesenfreude gespielt und den 300 Zuschauern richtig was gezeigt“, meinte TI-Obmann Michael Falkner.