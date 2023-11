Zwei Autos kollidierten auf B169 in Fügen: Mehrere Verletzte

Zwei Autos kollidierten am Sonntag auf der Zillertal Straße in Fügen. Beide Lenkerinnen sowie weitere vier Insassen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Schwaz gebracht.

Fügen – Am Sonntag um kurz vor 10 Uhr kollidierten zwei Autos auf der Zillertal Straße (B169) in Fügen. Wie die Polizei berichtet, bog eine der Unfallbeteiligten, eine 59-Jährige, mit ihrem Auto von einer Gemeindestraße in die Zillertal Straße ein, um weiter in Richtung Norden zu fahren.