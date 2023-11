Raimann gewinnt in NFL mit Indianapolis Colts bei Carolina

Die Indianapolis Colts mit Österreich-Export Bernhard Raimann haben in der NFL nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder gewonnen. Die Colts siegten am Sonntag (Ortszeit) bei den Carolina Panthers mit 27:13 und holten damit ihren vierten Erfolg im neunten Saisonspiel. Die Kansas City Chiefs gewannen indes das erste NFL-Gastspiel dieser Saison in Deutschland. Der Super-Bowl-Sieger um Star-Quarterback Patrick Mahomes besiegte die Miami Dolphins in Frankfurt mit 21:14.

Zur Halbzeit waren die Chiefs vor 50.023 Zuschauern im Deutsche Bank Park bereits mit 21:0 vorangelegen, in der zweiten Hälfte schrieben nur noch den Dolphins an. Zwei Touchdowns waren jedoch zu wenig für das Football-Team aus Florida. Ein Jahr nach der Premiere in München war es überhaupt erst das zweite NFL-Saisonspiel auf deutschem Boden. In England, vor allem im Wembley-Stadion in London, haben die sogenannten International Games der besten Football-Liga der Welt eine längere Tradition. Am nächsten Sonntag (15.30 Uhr/live RTL) treffen die Colts in Frankfurt auf die New England Patriots. 2024 steigt dann wieder ein Spiel in München.