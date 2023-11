Drei Schwerverletzte bei Frontalkollision in Roppen

Roppen – Bei einem Verkehrsunfall in Roppen sind am Montagvormittag drei Personen schwer verletzt worden. Laut Informationen der Polizei Oetz geriet ein Autofahrer gegen 9 Uhr im Bereich des Gewerbegebietes Tschirgant in den Gegenverkehr, wo es zur Frontalkollision mit einem weiteren Pkw kam. Dabei wurden drei Insassen schwer verletzt. Sie kommen laut ersten Informationen alle aus dem Bezirk Imst.