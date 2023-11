Fußgängerin in Innsbruck von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt

Innsbruck – Eine 69-jährige Fußgängerin ist am frühen Montagnachmittag gegen 13.10 Uhr auf der Kranebitter Allee im Westen Innsbrucks von einer Straßenbahn erfasst worden. Die Frau erlitt dabei eine schwere Kopfverletzung, sagte Polizeisprecher Christian Viehweider.

Die Verletzte wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist die 69-Jährige an den Folgen des Unfalls verstorben. (TT.com)