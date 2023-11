Italiens Premierministerin gewährt unheilbar krankem Baby Staatsbürgerschaft

Dem Mädchen Indi Gregory, das an einer unheilbaren mitochondrialen Krankheit leidet, wurde vor einigen Tagen vom High Court in London die Möglichkeit verweigert, nach Italien überführt zu werden, um es weiterhin mit maschineller Unterstützung am Leben zu erhalten. Dank des Beschlusses des italienischen Ministerrats kann das kleine Mädchen nun in das vom Vatikan geführten Kinderkrankenhaus Bambino Gesù in Rom aufgenommen werden.