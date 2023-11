Auf der Mauer, auf der Lauer

Keine konsumfreien Plätze im öffentlichen Raum, eine sterbende Clubszene, Hin und Her um ein Gitter. Innsbruck wollte einmal „Endlich Weltstadt“ sein – und es verkommt gerade nicht nur für die Jugendlichen zur Provinz.

Der Innsbrucker Wahlkampf hat noch nicht einmal angefangen (oder doch?), schon gibt es das erste Thema, das so richtig hochkocht. Wobei man sich schon arg wundern muss, woher denn das plötzliche Interesse so mancher Fraktion kommt, wenn es um die Benutzung der Mauer am Innufer bei der Uni geht.