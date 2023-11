In Kufstein bleibt die Fußgängerzone ein Reizthema

Kufstein – Wird das mit der Fußgängerzone in der Kufsteiner Innenstadt jetzt was oder wird es nichts? Derzeit ist die autofreie Zone Tagesgespräch Nummer eins an den Stammtischen. Dabei geht es durchaus kontrovers zur Sache. Für die einen bringt eine Fußgängerzone zusätzliches Lebensgefühl im Stadtzentrum, für die anderen ist ein Verkehrschaos vorprogrammiert, müsste der Verkehr doch auf andere Straßen geleitet werden.