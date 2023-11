Ärmere Länder zahlen „wahren Preis“ für globale Plastikmüll-Krise

"Während in reichen Industrienationen die geschätzten Gesamtkosten für ein Kilogramm Plastik 19 US-Dollar betragen, liegen die Kosten in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen acht Mal höher bei 150 US-Dollar. Vergleicht man nur die Staaten mit Niedrigeinkommen, liegen die Kosten zehnfach höher bei 200 US-Dollar pro Kilo Plastik", so die Rechnung des WWF. Es betreffe die gesamte Plastik-Wertschöpfungskette – von der Gewinnung der Rohstoffe, über die Produktion, die Verwendung, die Entsorgung und Verschmutzung durch Plastikmüll –, mit der das weltweite soziale Ungleichgewicht befeuert würde, hieß es am Dienstag in einer Aussendung anlässlich der nächsten Runde der UNO-Konferenz zu einem globalen Plastik-Abkommen in Nairobi vom 13. bis 19. November.