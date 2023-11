Nackter und alkoholisierter Verletzter neben brennendem Auto entdeckt

Gablitz – Ein nackter 33-Jähriger ist Dienstagfrüh in Gablitz (Bezirk St. Pölten) mit Verletzungen neben einem brennenden Autos entdeckt worden. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage. "Wie die Verletzungen zustande gekommen sind und warum das Fahrzeug zu brennen begonnen hat, ist Gegenstand von Erhebungen", sagte Loidl. Der Wiener war dem Sprecher zufolge alkoholisiert. Die Hintergründe waren vorerst unklar.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 6.00 Uhr zu einem Waldstück alarmiert. Laut der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr galt es, ein Fahrzeug, das auf einer Forststraße in Vollbrand stand, zu löschen und eine verletzte Person, die sich in der Nähe aufhielt, erstzuversorgen. Laut einem Krone-Onlinebericht soll der Mann Schnittwunden aufgewiesen haben. Der Wiener wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Wagen brannte aus. Nach Polizeiangaben handelt es sich um ein Firmenfahrzeug von jenem Unternehmen, bei dem der 33-Jährige beschäftigt ist.