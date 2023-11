TT-Flusskreuzfahrt auf dem Douro

Lassen Sie sich im Rahmen der Flusskreuzfahrt auf dem Douro vom Charme dieses Flusses verführen. Ihre Reise startet in der Heimat des Portweins, Porto, wo ausreichend Zeit bleibt, die lebendige Stadt kennenzulernen. In Régua, im Herzen der Weinanbauregion, erwartet Sie ein Ausflug nach Vila Real. Sehenswert sind die Kirche und die Kathedrale sowie zahlreiche Paläste und Herrenhäuser. Auf Ihrer Dourofahrt nach Barca d’Alva an der spanischen Grenze genießen Sie den landschaftlich schönsten Teil des Douro. Ein weiterer Höhepunkt Ihrer Reise ist ein Ausflug zum spanischen Salamanca, welches auf der UNESCO-Liste der Weltkulturgüter steht. Genießen Sie auf Ihrer Flussfahrt die abwechslungsreiche, liebliche Landschaft mit ihren Granitfelsen, Weinbergen, Pinien- und Olivenhainen sowie die üppige Vegetation der Küstenregion Portugals, bevor Ihre Flussreise wieder in Porto endet. Die Verlängerung mit einem zweitägigen Stadtaufenthalt in Lissabon rundet diese Reise ab.