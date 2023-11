Die nächste Station für die TI-Damen heißt wieder Linz

Innsbruck – Immer wieder, immer wieder, immer wieder gegen Linz: Die heimliche Siegeshymne für rot-weiß-rote Sporterfolge müssten die TI-Staudinger-Schuh-Volleyballerinnen eigentlich umbenennen. Nach dem Supercup zum Saisonauftakt (3:2) und einem AVL-Duell (1:3) trifft man sich heute im Challenge-Cup (Kleinmünchen, 18.30 Uhr), im dritten europäischen Cupbewerb, zum dritten Mal. „Ja, wir kennen uns“, sagt Manager Michael Falkner schmunzelnd. In- und auswendig, wie er erklärt: „In Videostudien und Analysen wird der Gegner, man kann es fast so sagen, seziert.“ Was unter der Statistik stehen bleibt: Linz präsentiert sich heuer nicht so stabil wie etwa im Vorjahr. Zuletzt gegen Post Wien setzte sich das Team von Facundo Morando, einst VC-Tirol-Trainer, mit einem knappen 3:2 durch, und gegen Graz hatte man ebenfalls einen Satz abgeben müssen. Nicht so die TI, die derzeit die Tabelle anführt, was aber für heute keine Rolle spielt.