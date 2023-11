32-Jähriger nach Unfall in Niederösterreich von Auto überfahren und getötet

Traiskirchen – Auf der Südautobahn (A2) bei Traiskirchen im Bezirk Baden in Niederösterreich ist in der Nacht auf Mittwoch ein 32-jähriger Lenker eines Klein-Lkw nach einem Unfall aus dem Kfz geschleudert worden. Der Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung landete auf der zweiten Spur und wurde dort laut Polizei vom nachkommenden Pkw eines 22-Jährigen überfahren. Der Burgenländer erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.