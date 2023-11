TT-Kreuzfahrt Meer & Musik auf der MS Artania

Schon mehrmals hatten wir in der Vergangenheit Konzertkreuzfahrten der Wiener Philharmoniker und ihrer Freunden ausgeschrieben. Im nächsten Jahr steht wieder eine tolle, exklusive und unvergleichliche Kreuzfahrt, die das Organisationsteam rund um Familie Springer ausgearbeitet hat, auf dem Programm. Wir wurden erneut als Kooperationspartner ins Boot geholt und bieten diesen klassischen Reisegenuss gerne wieder im Rahmen unseres TT-Leserreisen-Programms an.

Stechen Sie in See mit Stars der klassischen Musik und erleben Sie Konzerte von Igor Levit, Xavier de Maistre, Daniel Hope, Mischa Maisky, Rolando Villazón, Regula Mühlemann und Marlis Petersen sowie weiteren hochkarätigen Solisten und Ensembles mit Mitgliedern der Wiener und Berliner Philharmoniker.

Dabei entdecken Sie die Metropolen Skandinaviens, ihre erstklassigen Konzerthallen und Opernhäuser – die geprägt sind von einem ganz besonderen Verständnis für Architektur, Design und Akustik. All das in den Tagen und Nächten, in denen die Sonne nicht untergeht – rund um die Sommersonnenwende.