Lienz – In der Zeit zwischen Dienstag, dem 30. Oktober um 19.30 Uhr und Dienstag dem 7. November um 21 Uhr hebelte ein bisher unbekannter Täter in Lienz die Schlossverriegelung einer versperrten, hölzernen Kellerabteiltür aus und stahl ein darin befindliches E-Bike. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt, entstand durch den Einbruchsdiebstahl ein Schaden in Höhe eines hohen vierstelligen Eurobetrages. (TT.com)