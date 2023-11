Paragleiter bei Landeanflug in Arzl abgestürzt

Innsbruck – Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr kam es am Landeplatz in Arzl im Bereich des Lehmweges zum Absturz eines 27-jährigen Paragleiters. Aufgrund eines falschen Flugmanövers wurde die linke Seite des Paragleit-Schirms zusammengeklappt, was zum Absturz des 27-jährigen Österreicher führte. Der Mann zog sich Verletzungen unbekannten Grades im Bereich des Beckens zu. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Verletzte in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)