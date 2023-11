Kollision zweier Pkw bei Kreuzung in Hall

Hall – Mittwochfrüh gegen 5 Uhr kam es in Hall im Kreuzungsbereich des Stadtgrabens/Kathreinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 31-jährige Österreicherin lenkte ihr Auto auf der Kathreinstraße in Richtung Osten und fuhr bei der Kreuzung in Richtung Stadtgraben weiter. Zur selben Zeit lenkte ein 61-jähriger türkischer Staatsbürger seinen Wagen in Fahrtrichtung Süden. An der Kreuzung kam es aus bisher unbekannter Ursache zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Der 61-Jährige wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Hall eingeliefert. Die 31-Jährige blieb unverletzt. Am Pkw des 61-Jährigen entstand Totalschaden. (TT.com)