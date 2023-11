Fahrerflucht in Kufstein: E-Scooter-Lenkerin ließ Kind (6) nach Unfall liegen

Kufstein – Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Mittwochnachmittag in Kufstein unterwegs waren. Gegen 15 Uhr ging ein 6-jähriges Mädchen in Begleitung einer erwachsenen Begleitperson im Bereich der Karl-Ganzer-Straße 1 auf dem Gehsteig in Richtung des dort befindlichen Zigarettenautomaten. Zur gleichen Zeit fuhr eine bis dato unbekannte Frau auf dem Gehsteig mit einem E-Scooter Richtung Krankenhaus.