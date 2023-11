Frau ließ Kind nach Unfall in Kufstein liegen: E-Scooter-Lenkerin ausgeforscht

Kufstein – Sechs Tage nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Kufstein hat die Polizei die gesuchte Lenkerin eines E-Scooters ausgeforscht. Die 61-Jährige hatte am vergangenen Mittwoch auf dem Gehsteig in der Karl-Ganzer-Straße ein sechsjähriges Mädchen, das mit seiner Mutter zu Fuß unterwegs war, angefahren und zu Sturz gebracht. Das Kind wurde verletzt, die Frau auf dem E-Scooter fuhr jedoch einfach weiter.