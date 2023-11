Spannung vor der nächsten Rechnung der Stadtwärme

Lienz – Im Betriebsgebäude der Stadtwärme laufen die Pumpen rund um die Uhr und versorgen an die 5500 Abnehmer in Lienz und Nußdorf-Debant. Noch steht nicht fest, ob sich der Wärmepreis für jenes Drittel aller Kunden verändert, das heuer Mehrkosten von 50 Prozent in Kauf nehmen musste. Zwei Drittel aller Wärmekunden profitieren noch bis zum Jahr 2025 von Fünfjahresverträgen und müssen bis dahin nur zwei Prozent jährliche Erhöhung leisten, die TT berichtete.