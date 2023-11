Slalomstrecke in Gurgl für Weltcup-Premiere bereit: „Wird ein Spektakel"

Hochgurgl - Die Piste betreffend steht der Slalom-Weltcup-Premiere der alpinen Skirennläufer am 18. November in Gurgl (10.45/13.45 Uhr/live TT.com-Ticker) nichts im Wege. Die Schneekontrolle am Donnerstag fiel positiv aus. "Das gesamte Team hier in Gurgl hat einen super Job gemacht. Die Piste ist schon jetzt in einem perfekten Zustand. Der erste Slalom der Saison wird auf diesem Hang sicher ein Spektakel", wird FIS-Renndirektor Janez Hladnik in einer ÖSV-Aussendung zitiert.