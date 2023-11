Vergiftung durch Getränke: Zahlreiche neue Verdachtsfälle in Kroatien

Zwei Personen werden laut Gesundheitsministerium wegen Verdachts auf Vergiftung stationär behandelt, eine in Rijeka und eine in Zagreb, hieß es in Medien. Weitere Betroffene, die in zehn Krankenhäusern in verschiedenen Landesteilen behandelt wurden, sollen leichte Symptome haben, darunter Schmerzen und Rötungen in der Mundhöhle und Speiseröhre. Nur bei vier von 34 Betroffenen wurden demnach bis ins Gewebe reichende Verletzungen festgestellt. Neben Rijeka und Zagreb, wo es die meisten Verdachtsfälle gab, suchten auch Betroffene in Split, Karlovac, Čakovec, Virovitica, Varaždin und Vinkovci medizinische Einrichtungen auf.