Komödie „Bosnischer Topf“: Mit altem Theater gegen Abschiebung

Regisseur Pavo Marinković und Hauptdarsteller Senad Bašić stellen ihre wunderbare Diaspora-Komödie „Bosnischer Topf“ am Freitagabend in Innsbruck vor.

Innsbruck – Faruk (Senad Bašić) war Professor für Jugoslawistik und geachteter Schriftsteller in Sarajevo. Das ist 20 Jahre her. Seit den Balkankriegen lebt er in Graz. Angekommen ist er dort nie. Mit Sarajevo ist ihm die Sprache abhandengekommen. Dass seine Texte über Spezialitäten, den titelgebenden „Bosnischen Topf“ zum Beispiel, für die Republik Österreich unverzichtbare kulturelle Beiträge sind, glaubt er selbst nicht wirklich. Aber zurück will er auch nicht. Über dem, was ihm einmal Daheim war, liegt ein Schatten. Aber auch dafür fehlen ihm die Worte. Nun droht ihm die Abschiebung.