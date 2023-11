Zwischendecke eingestürzt: Zwei Arbeiter bei Baustelle in Kitzbühel verletzt

Kitzbühel – Donnerstagnachmittag gegen 15.10 Uhr kam es auf einer Baustelle in Kitzbühel zu einem Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Im Bereich der Kirchberger Straße waren Arbeiter gerade mit der Aushöhlung eines Hauses beschäftigt, als eine Zwischendecke einstürzte. Ein 21-Jähriger sowie ein 56-Jähriger, welche mit den Abrissarbeiten beschäftigt waren, stürzten samt Decke in das darunterliegende Stockwerk.

Nach Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 21-jährige mittels Rettungswagen in das Krankenhaus in St. Johann gebracht. Der 56-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mittels Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. Beim Einsatz waren neben der Feuerwehr auch die Polizei Kitzbühel und das Rote Kreuz beteiligt. (TT.com)